Un weekend ricco di eventi tra Cilento e il Vallo di Diano: tra arte, musica e tradizioni

Il prossimo fine settimana si prospetta particolarmente vivace nella provincia di Salerno, con un’ampia offerta di eventi che spaziano dall’arte allo sport, dalla gastronomia alla musica, coinvolgendo diverse località del Cilento e non solo. Le iniziative, pensate per un pubblico eterogeneo, promettono di animare il territorio con proposte originali e coinvolgenti.

Lungomare vivo

Domenica 25 maggio, il Lungomare Vivo di Santa Maria di Castellabate si trasformerà in un polo di attrazione per bambini, famiglie, amanti dell’arte e dello sport. L’evento, concepito per offrire una giornata di divertimento a tutti, prevede una serie di attrazioni e attività pensate per ogni fascia d’età. Sarà l’occasione per godere delle bellezze del lungomare cilentano, partecipando a iniziative all’aria aperta e a momenti di svago.

Dieta Med in Camp

Sabato 24 e domenica 25 maggio, l’attenzione si sposta sull’alimentazione sana e sostenibile con Dieta Med in Camp. Questa iniziativa proporrà percorsi enogastronomici solidali presso due suggestive location: la Valle di Corbella a Cicerale e l’Oasi Fiume Alento a Prignano Cilento. L’evento mira a valorizzare i principi della Dieta Mediterranea, promuovendo al contempo la sostenibilità e la solidarietà attraverso esperienze culinarie che coniugano gusto e benessere.

Tullio De Piscopo in concerto

La musica sarà protagonista a Padula nella serata di domenica 25 maggio. In occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, il celebre batterista e percussionista Tullio De Piscopo terrà un concerto in Piazza Umberto I alle ore 22:00. L’esibizione di De Piscopo promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile all’insegna del ritmo e della grande musica italiana.

Concerto del Giubileo

Sempre domenica 25 maggio, a Eboli, la chiesa collegiata di Santa Maria della Pietà ospiterà un significativo Concerto per soli, coro e orchestra. L’evento, in programma alle ore 20.30, si terrà in occasione del Giubileo Universale e del Giubileo della Pietà di Eboli. Sarà un momento di riflessione e celebrazione attraverso la musica sacra, che vedrà l’esibizione di talentuosi solisti, un coro e un’orchestra.