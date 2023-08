Continuano gli eventi dedicati ai 900 anni di Castellabate. Sabato 12, appuntamento con il Concerto bandistico Santa Cecilia

A Castellabate continuano gli eventi dedicati ai suoi 900 anni. Il prossimo appuntamento sarà sabato 12 agosto alle ore 21.30 per il concerto realizzato nella suggestiva location del castello dell’Abate dal “Concerto bandistico Santa Cecilia di Castellabate“. La banda, diretta dal maestro Leo Capezzuto, eseguirà una serie di brani musicali scritti da vari compositori su avvenimenti importanti, luoghi suggestivi e personaggi famosi che hanno contribuito a fare la storia dei 900 anni di Castellabate.

Anche questo evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, fa parte delle celebrazioni per i 900 anni della Fondazione della Città di Castellabate insieme ad una ricca programmazione di eventi nel corso dell’anno.

L’evento

Il programma musicale sarà un’occasione per celebrare e omaggiare la Città di Castellabate e tutto il territorio cilentano. L’armonia e la sintonia della musica si fonderanno con la bellezza del paesaggio circostante, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

Un concerto speciale per un evento speciale

“Un concerto speciale per un evento speciale. Per i 900 anni di Castellabate, di cui 175 anni passati con la banda. Siamo pronti a festeggiare insieme per omaggiare il nostro paese.” Scrivono i membri della banda sulla loro pagina Facebook.

Ingresso libero: un concerto aperto a tutti

L’ingresso al concerto sarà libero, permettendo a tutti di partecipare a questo evento musicale. Sarà l’occasione per immergersi nella magia della musica e godere della splendida atmosfera che solo Castellabate può offrire.