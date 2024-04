Il Sapri perde a Scafati: gli Spigolatori si giocheranno la salvezza ai playout

Non ce l’ha fatta il Sapri a imporsi sul difficile campo della Scafatese per guadagnarsi la salvezza diretta.

Gli incroci dell’ultima giornata fanno scivolare gli spigolatori in 14esima posizione. La salvezza sarà, dunque, giocata ai playoff: in casa contro l’Apice.

Ai fini della salvezza diretta sarebbe risultato determinante il punto perso a tavolino contro il Salernum Baronissi per un’ingenua sostituzione illegittima

La cronaca

Partita complessa contro una Scafatese decisa chiudere il miglior piazzamento possibile per la zona playoff. Per fronteggiare Tedesco e compagni, mister Del Sorbo sceglie: Colella, Pistoia, Del Giudice, Montemarani, Santoro, Brunetti, Titarelli, Braghetto, Baca, Guti, Iasevoli

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti bianche, è Tedesco al minuto 46’ a sbloccare l’incontro.

Al 58’ i Canarini raddoppiano con Arciello, bravo a capitalizzare una bella azione corale. Poi è Baca ad accorciare le distanze per gli Spigolatori, che non hanno il tempo per rimontare.

Allo stadio “Giovanni Vitiello di Scafati il match finisce 2 a 1 per i padroni di casa che si guadagnano i playoff, condannando il Sapri ai playout.