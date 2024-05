Agropoli: il porto come scalo per il turismo crocieristico

Il porto turistico di Agropoli potrebbe diventare per la imminente stagione estiva uno degli approdi delle navi da crociera. Lo scalo a rada, come sottolinea anche l’assessore al porto e demanio della città di Agropoli, Giuseppe De Filippo, darebbe la possibilità alle grandi navi di far sbarcare, presso l’area portuale, numerosi turisti soprattutto stranieri.

Una strategia messa in campo per rilanciare il settore turistico.

Inoltre sul futuro dei trasporti via mare che riguardano l’importante servizio del Metrò del mare che collega il Cilento con Salerno, la Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli; l’assessore Di Filippo è fiducioso nei confronti della regione Campania nonostante il bando sia andato deserto.