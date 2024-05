Battipaglia: archiviazione per cittadino indagato per rovina colposa di edificio

Un sospiro di sollievo per un cittadino di Battipaglia che si è visto archiviare il procedimento penale a suo carico per rovina colposa di edificio e violazione delle norme edilizie. L’uomo, difeso dall’Avvocato Nicola Suadoni, era indagato per aver eseguito opere senza il deposito del progetto esecutivo e dei relativi calcoli strutturali allo Sportello Unico comunale.

Le indagini e l’archiviazione

A seguito degli accertamenti tecnici disposti dalla Procura e della consulenza della difesa, il Gip ha ritenuto non sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati all’indagato.

Ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento penale.