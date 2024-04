Eccellenza: l’Agropoli chiude la stagione con una sconfitta

Negli ultimi minuti della stagione di Eccellenza Girone B, l’Agropoli viene sconfitta sul campo del Città di Solofra per 2-1.

La Partita

L’incontro comincia subito in salita per i delfini che al 2’ subiscono la rete del vantaggio ad opera di Magliorano che sfrutta un calcio d’angolo e porta in vantaggio la squadra di casa.

L’Agropoli prova subito a reagire prima con Onesto che mette un buon cross per Rabbeni che non riesce a sfruttare l’assist del compagno e poi con Rimoli che calcia nell’incrocio dei pali, ma il portiere avversario si supera mantenendo il risultato sull’1-0.

Il Solofra avrebbe la possibilità di raddoppiare ma la traversa dice di no alla squadra di casa.

Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa l’Agropoli prova ad accorciare le distanze sempre con Rabbeni ma il suo tiro termina alto di poco. I delfini spingono alla ricerca del pari, ma in contropiede arriva il raddoppio del Città di Solofra con Merola che calcia nell’ angolino, senza lasciare scampo a Ragone.

Nel finale Rabbeni rende meno amara la trasferta per i delfini siglando la rete del 2-1.

Termina così l’ultima stagionale per l’Agropoli che chiude al sesto posto in classifica.