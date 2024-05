Illuminazione a Salerno, De Luca bacchetta l’amministrazione: “Le strade sembrano un cimitero”

“Bene il risparmio energetico ma alcune strade sembrano un cimitero a cominciare dal Lungomare Trieste”, sono state le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto a margine di un’intervista nel corso dell’inaugurazione di una nuova tac dotata di intelligenza artificiale all’ospedale di Mercato San Severino.

De Luca ha “bacchettato” l’amministrazione

Il Governatore ha “bacchettato” l’amministrazione comunale di Salerno, sollecitandola a potenziare l’illuminazione, raddoppiandola in alcuni punti. Il riferimento è ai nuovi led installati in città per il risparmio energetico.

De Luca ha poi parlato dei lavori che si stanno svolgendo nell’area dell’ex cementificio, nel parcheggio vicino al Grand Hotel Salerno, mettendo in guardia i cittadini in merito a un presunto raggiro. La destinazione dell’area, ha precisato il Governatore, è alberghiera, quindi “Se qualcuno prova a vendere sulla carta appartamenti privati è un delinquente, un truffatore. I cittadini facciano attenzione”.

Ed infine, sul turismo: “In questo inizio di primavera stiamo assistendo ad un aumento del numero dei turisti in tanti realtà della nostra regione, soprattutto nei luoghi di interesse archeologico e nelle città. Dobbiamo fare attenzione a migliorare i servizi, la qualità urbana e a preservare i nostri centri storici”.