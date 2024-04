La Calpazio è salva: decisiva la vittoria casalinga con il Giffoni Sei Casali

La Calpazio ottiene la salvezza nell’ultima giornata di campionato. Al “Tenente Vaudano” i granata di patron Gaetano Miglino superano senza problemi il Giffoni Sei Casali per due reti a zero.

Primo tempo

In una gara decisiva mister Santosuosso si affida alla vecchia guardia.

Dentro dal primo minuto D’Avella con Masocco e Margiotta alla ricerca dei gol salvezza.

La prima conclusione al 13′ con Monzo che in sforbiciata non impegna Volzone. Due minuti più tardi brivido per i padroni di casa con Casillo che di testa colpisce il palo a Cappa battuto.

Dopo lo spavento la Calpazio trova il vantaggio al 20′ con Giuseppe D’Avella, che servito da Masocco con un diagonale supera il portiere ospite.

Al 25′ granata vicinissimi al raddoppio con Ciornei, ma il destro del terzino viene respinto sul più bello.

Al 39′ il Giffoni ci prova con De Mattia che cerca un compagno in area ma buona l’uscita di Cappa.

Non si registrano più emozioni nella prima frazione con le due squadre che vanno negli spogliatoi dopo due minuti di recupero.

Secondo tempo

Subito un cambio con Rekik al posto di D’Avella.

Al 3′ proprio il nuovo entrato va in gol ma viene annullato per posizione irregolare.

Al 11′ ancora un cambio con Dello Russo al posto di Maiese, un difensore in più per Santosuosso.

Al quarto d’ora ottima giocata di Rekik, ma la sua conclusione termina fuori.

Al 19′ ancora l’esterno agropolese, su assist di Margiotta, viene murato da Volzone che tiene in vita i suoi.

La Calpazio gestisce l’importante vantaggio, mentre nel Giffoni mister Criscuolo inserisce diversi giovani.

Ci prova anche Masocco al 27′ ma il suo destro finisce alto.

Alla mezz’ora Rekik con il destro sfiora il palo alla destra di Volzone, granata ancora pericolosi.

Al 35′ altra ghiotta occasione per i padroni di casa che colpiscono un palo con Dello Russo su azione di calcio d’angolo.

La rete della definitiva salvezza arriva al 39′ con Masocco che sfrutta al meglio l’incertezza della difesa del Giffoni.

Termina così una stagione complicata per la squadra capaccese.