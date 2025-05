Le giornate del “Dieta Med Camp” 2025 nel Cilento: percorsi enogastronomici solidali all’insegna dell’alimentazione sana e sostenibile

La manifestazione enogastronomica solidale “Dieta Med in Camp”, organizzata dall’Associazione Cilento Verde blu odv, è pronta per accogliere gli appassionati di cucina, prodotti tipiche e cibi della tradizione cilentana. Il Campus prevede due giorni dedicati al territorio, alla sana alimentazione e alla Dieta Mediterranea, nonché, al sociale, alla scienza e alla riflessione, con le eccellenze alimentari che trovano origine nella biodiversità del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La Kermesse

La kermesse si svolgerà in due meravigliose locations, quali la Valle di Corbella di Cicerale e l’Oasi Fiume Alento di Prignano Cilento, a stretto contatto con chef, produttori, artigiani, pescatori, come gli ambasciatori della Dieta Mediterranea: Giovanna Voria, Silvia Chirico, Vittorio Rambaldo, Cristian Santomauro, e medici di rango internazionale in prima linea nello studio e nella ricerca dei benefici di una buona alimentazione per la cura della salute, come il Prof. Rosario Vincenzo Iaffaioli, Primario Emerito dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale di Napoli, e il dott. Carmine Coppola, epatologo dell’Ospedale di Gragnano.

Gli ospiti

Tra gli illustri Ospiti Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e critico enogastronomico, ambasciatore della dieta mediterranea e della ristorazione italiana, da sempre promotore dell’agricoltura sostenibile, e la nutrizionista cilentana Ilaria Giordano, che da anni segue il percorso didattico del progetto DietaMed Camp e cura i piani nutrizionali della Vacanza delSorriso per le famiglie con bambini oncoematologici di tutta Italia, queste ultime, beneficiarie dei soggiorni ricreativi gratuiti nel Cilento, organizzati dall’Associazione Cilento Verde blu odv.

Ospiti d’onore e partecipanti attivi saranno le famiglie con bambini oncoematologici, rappresentati da due giovanissime ambasciatrici, come Mary Paolillo e Antonella Di Micco, tutte e due provenienti da impegnativi percorsi di cura e continui controlli, già più volte beneficiarie della Vacanza del Sorriso, per questo diventate testimonials d’eccezione.

Ma sono tanti altri gli chef, le aziende agricole e gli artigiani che sostengono il progetto Dieta Med Camp e condividono, con l’Associazione Cilento Verde blu odv l’obiettivo di diffondere la cultura della produzione agricole sostenibile e la finalità solidale e socio-assistenziale della Vacanza del Sorriso, la quale ogni anno ospita circa trecento famiglie con bambini oncoematologici nel Cilento, in Vallo di Diano e negli Alburni, offrendo loro soggiorni ricreativi e gratuiti.

L’evento

L’Evento prevede un ampio cartellone di attività, che si svolgeranno presso l’Agriturismo Corbella e l’Oasi Fiume Alento, con tavole rotonde, esposizioni di prodotti tipici, corsi di base sulle tecniche di degustazione di olio, mieli, farine, laboratori di pesca e salagione e, ancora, due pranzi d’autore a scopo benefico, preparati da chef “solidali”, con prodotti tipici offerti da “generosi” produttori, per finire con premiazioni e spettacoli di intrattenimento.

La manifestazione è realizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, con risorse proprie e con la partecipazione finanziaria della Regione Campania, in seguito al riconoscimento conferito all’Associazione del Premio Massimo – “Maestro del Sapore Solidale”, destinato ad operatori che perseguono finalità sociali e operano nel settore dell’enogastronomia solidale. La partecipazione alle attività in programma è gratuita e aperta a tutti.

La prenotazione