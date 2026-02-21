Serie C: la Salernitana ospita il Monopoli, le ultime di formazione

Dopo il pareggio rimediato a Cava dè Tirreni, la Salernitana si prepara alla gara casalinga contro il Monopoli valida per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C; il match è in programma per domani, 22 febbraio, alle ore 14.30, allo stadio “Arechi” di Salerno.

Le ultime dal campo

Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto nella seduta di ieri un lavoro tattico e partite a campo ridotto. Tornano a disposizione Ismail Achik e Mirko Antonucci che si sono allenati regolarmente con i compagni. Differenziato per Luca Boncori e Roberto Inglese. Palestra e terapie per Giuseppe Carriero.

L’allenatore granata starebbe pensando al ritorno in mezzo al campo di Capomaggio, che affiancherebbe l’inamovibile Gyabuaa; in difesa si libererebbe così il ruolo di centrale del pacchetto arretrato, Golemic sarebbe pronto a tornare dal 1′ rimasto in panchina nelle ultime due dopo la brutta prestazione di Cerignola. Spera in una chance anche Anastasio, ma Berra e Arena sembrano avanti nelle gerarchie. Sulle fasce Villa e Longobardi.

In attacco confermata la coppia offensiva composta da Facundo Lescano e Juan Ignacio Molina, alle loro spalle potrebbe agire Andrea Ferraris.

L’avversario

Il Monopoli è attualmente al settimo posto in classifica, in piena zona play off, a quota 40 punti. I pugliesi nelle ultime 5 gare hanno totalizzato 7 punti con due vittorie con Sorrento e Latina, un pareggio contro l’Audace Cerignola, e due sconfitte con Team Altamura e Cavese.

Una sfida tra la quarta e sesta difesa del campionato, Monopoli e Salernitana hanno incassato 29 reti al pari del Cosenza. Non tanto prolifico invece l’attacco pugliese, 28 i gol fatti finora, ci sarà comunque da fare attenzione per i granata a uomini come Maguette Fall e Mattia Tirelli fermi con all’attivo sei reti.