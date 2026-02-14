Salernitana, doccia fredda con la Cavese: Minaj acciuffa il pari al novantesimo

È amarissimo il ritorno della Salernitana al “Simonetta Lamberti” dopo 19 anni. I granata passano in vantaggio con il solito Lescano nel primo tempo e pregustano la vittoria del derby per gran parte del match. La doccia fredda arriva proprio all’ultimo respiro con la rete di Minaj, che fissa il risultato sul definitivo 1 a 1.

La marcatura dell’albanese cestina una vittoria al “Lamberti” che manca dal 1980. Al di là della storia e delle statistiche, la Salernitana oggi perde l’occasione di mettere pressione al Catania, dando continuità alla vittoria di settimana scorsa. La sensazione è che gli uomini di Raffaele si perdano nei momenti decisivi della stagione con cali di concentrazione spesso fatali. A far sorridere c’è solo la quarta rete stagionale di Lescano: a Salerno, dopo anni di magra, è tornato un nove di razza, capace di fare male agli avversari.

Il primo tempo

Si gioca in un clima rovente a Cava de’ Tirreni. Non è presente il pubblico granata, ma ci pensano i quattromila supporters biancoblu ad alzare il termometro del tifo. Toni alti anche sul rettangolo di gioco. La prima occasione è per la Cavese con la rovesciata da cineteca di Orlando, vanificata dalla respinta di Villa.

Con il passare di minuti la Cavese cresce, mentre la Salernitana è costretta rintanarsi e attendere. L’occasionissima arriva su corner di Luciani, sponda, poi palla buona per Ubaldi. Straordinario Donnarumma a tenere lo 0 a 0 con un riflesso prodigioso.Cinica la Salernitana sul fronte opposto. Alla prima palla invitante Facundo Lescano non perdona, firmando il vantaggio Salernitana da pochi passi. Il bomber granata si accascia quasi a terra per colpire la sfera di testa.

Il secondo tempo

Gioco più spezzettato a inizio ripresa. È comunque la Cavese a fare la gara, nel tentativo di rimettere la contesa in parità. I padroni di casa faticano, però, a crearsi occasioni nitidecin questa fase, anche per l’attenzione difensiva della Salernitana. Al 75’, la Cavese si gioca una card FVS per un presunto tocco di mano in area: per il direttore su gara la sfera ha colpito la spalla, dunque si può ricominciare da rimessa laterale a favore degli aquilotti.

Al 90’, Minaj anticipa tutti di testa e fa esplodere il Lamberti: 1 a 1. Lampo della Cavese, che riacciuffa il pari proprio quando la Salernitana sembrava in controllo. Seguono lunghissimi minuti di FVS prima della conferma della rete.Non c’è altro da segnalare: il derby tra Cavese e Salernitana si chiude 1 a 1.