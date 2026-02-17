Salernitana, continua la protesta dei tifosi: “tanti auguri pagliacci” 

Clima di contestazione in casa Salernitana dopo la gara pareggiata contro la Cavese. Questa mattina all’esterno del centro sportivo “Mary Rosy” in occasione della ripresa degli allenamenti, la Curva Sud Siberiano ha affisso uno striscione indirizzato a società, dirigenza e gruppo squadra, con scritto ” tanti auguri pagliacci”. I gruppi organizzati potrebbero quindi proseguire la protesta anche domenica quando i granata affronteranno il Monopoli allo stadio “Arechi” di Salerno.

Le ultime dal campo

Intanto continua la preparazione della squadra in vista del match casalingo di domenica contro i pugliesi. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno aperto la seduta di stamattina con un lavoro aerobico, seguito da esercitazioni tecniche e partitina finale.

Emmanuel Gyabuaa e Juan Ignacio Molina si sono allenati regolarmente con i compagni. Precauzionalmente a parte Ismail Achik e Luca Villa. Ancora out Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese. Terapie per Giuseppe Carriero.