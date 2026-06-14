Cilento

Dramma a Marina di Camerota: malore fatale nella notte, muore carabiniere di 32 anni

Il giovane, in servizio a Castrovillari, si trovava in vacanza con amici in un locale sul lungomare Trieste quando è stato colto da un malore fatale. Inutili i soccorsi, comunità sotto shock

Maria Emilia Cobucci

Dramma nella notte a Marina di Camerota. Un 32enne ha perso la vita mentre si trovava in un locale presente sul lungomare Trieste. Il giovane, un carabiniere in servizio a Castrovillari in provincia di Cosenza, era in vacanza in compagnia di amici e stava trascorrendo la serata in uno dei locali presenti nella nota località turistica cilentana.

Il malore improvviso e i soccorsi

All’improvviso, poco dopo l’una di notte, il 32enne è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo di medici e sanitari che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Diverse le manovre messe in atto dai medici che alla fine hanno potuto solo constatarne il decesso.

L’intervento delle forze dell’ordine e il cordoglio

A raggiungere nell’immediato il luogo dove si è consumata la tragedia sono stati anche i Carabinieri della locale Stazione diretti dal Luogotenente Francesco Carelli. I militari, dopo avere effettuato tutte le indagini del caso, hanno poi liberato la salma, in attesa dell’arrivo dei familiari.

Sotto shock gli amici del giovane, che al momento del decesso si trovavano in sua compagnia, ma anche la comunità di Marina di Camerota, sconvolta per la tragedia consumatasi nelle ore precedenti.

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