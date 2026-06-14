Lavoro nel Vallo di Diano: il Comune di Caggiano assume a tempo indeterminato, ecco i bandi

Nuove opportunità di lavoro al Comune di Caggiano. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono stati pubblicati all’Albo Pretorio tre bandi di interpello “Elenco idonei” ASMELAB finalizzati alla copertura di altrettanti posti a tempo indeterminato e part-time al 50%.

L’iniziativa rientra nel percorso di rafforzamento della struttura amministrativa dell’ente con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini.

Nel dettaglio, i posti messi a concorso riguardano tre diverse figure professionali:

Funzionario Contabile: appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La prova selettiva è fissata per il 22 giugno 2026 alle ore 9:00 .

appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La prova selettiva è fissata per il . Funzionario Amministrativo: anch’esso dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La prova si terrà il 25 giugno 2026 alle ore 9:00 .

anch’esso dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La prova si terrà il . Istruttore Tecnico Geometra: appartenente all’Area degli Istruttori – Servizio Tecnico e Protezione Civile. La selezione è prevista per il 29 giugno 2026 alle ore 9:00.

Le prove si svolgeranno presso la sede provvisoria del Comune di Caggiano, in via Nestore Caggiano n. 1.

Come presentare la domanda e dove consultare i bandi

I candidati già inseriti nell’elenco degli idonei ASMELAB e interessati alle procedure dovranno manifestare la propria disponibilità attraverso la piattaforma ufficiale www.asmelab.it, seguendo le modalità indicate nei rispettivi avvisi.

I bandi completi e tutti i dettagli d’interesse sono consultabili sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di Caggiano.