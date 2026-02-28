Attualità

Separazione carriere: a Sapri il dibattito verso il Referendum di marzo

Confronto al Cineteatro Ferrari di Sapri sulla riforma della separazione delle carriere. Magistrati e avvocati a confronto in vista del voto del 22-23 marzo.

Maria Emilia Cobucci

Il dibattito sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere entra nel vivo nel Golfo di Policastro. Questa mattina, la cornice del Cineteatro “Ferrari” di Sapri ha ospitato un atteso convegno dedicato a una tematica che, ormai da settimane, vede impegnata la cittadinanza in vista del referendum del prossimo 22 e 23 marzo.

L’incontro ha offerto un confronto serrato tra sostenitori e detrattori della riforma, con la partecipazione di figure di spicco del panorama giudiziario locale.

Le ragioni del “No”: criticità e costi

Particolarmente netto l’intervento di Antonio D’Anello, giudice del Tribunale di Lagonegro, che ha espresso la sua ferma contrarietà al progetto di legge:

Leggi anche:

Riforma della giustizia: ad Agropoli “incontro pubblico in difesa della Costituzione”

“Sono un convinto sostenitore del no perché questa riforma non risolve nessuno dei problemi della giustizia. Non incide sulla tempistica delle decisioni né sulle regole che il giudice deve applicare. Al contrario, aumenterà i costi poiché si passerà da uno a tre organi di rilievo costituzionale.”

Secondo D’Anello, la riforma nasconderebbe insidie pericolose: “Ci sono profili di forte criticità che rischiano di indebolire il Giudice e rafforzare il Pubblico Ministero, esattamente l’opposto di quanto narrato dai sostenitori del sì”.

Il ruolo dell’Avvocatura: informare per decidere

Di diverso tenore, focalizzato sul dovere informativo, l’intervento di Domenicantonio D’Alessandro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania. D’Alessandro ha rivendicato la neutralità istituzionale dell’ordine, pur sottolineandone la funzione sociale:

“È fondamentale essere neutrali senza però abdicare al compito di informare i cittadini, specialmente i giovani oggi presenti. Spetta a noi fornire informazioni chiare su una riforma così importante della Carta Costituzionale”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Giustizia amministrativa, inaugurato l’anno giudiziario 2026 a Salerno: il bilancio del Tar Campania

Inaugurato a Salerno l'Anno Giudiziario 2026 del Tar Campania. Il Presidente Salvatore Mezzacapo presenta i dati sull'attività e le criticità dell'ufficio

Paura per un boato udito tra Fonte e Capaccio, ma era una mostra di fuochi d’artificio

Allarme nella frazione Fonte di Roccadaspide dove si è sentito un boato fortissimo, ecco cosa è accaduto

Roberta Foccillo, Tg

Tg InfoCilento 28 febbraio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Roberta Foccillo

Omignano: insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Alessandro Scarpa è il nuovo Sindaco

Un progetto con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi ad avvicinarsi alle istituzioni locali

Calcio: il punto sulle cilentane dalla serie D alla Promozione

Dalla Serie D alla Promozione, passando per l’Eccellenza, si preannuncia un weekend ricco di sfide decisive per le squadre cilentane, impegnate tra obiettivi playoff, salvezza e sogni di promozione

Roberto Fico

Roberto Fico a Salerno: rassicurazioni sullo Stadio Arechi. “Elezioni? Ne parlano i segretari di partito”

Prima uscita ufficiale a Salerno per il Presidente Roberto Fico: focus sul nuovo stadio Arechi e la posizione sulle elezioni comunali e il Campo Largo

Camerota

Weekend nel salernitano all’insegna della variabilità

Ecco come sarà il meteo questo weekend nel salernitano, tra nubi e schiarite e clima mite. Le previsioni

Luisa Sanfelice

Luisa Sanfelice: “l’eroina” involontaria che sfidò i Borbone tra amore e tradimento. Per anni visse nel castello di Agropoli

Dal castello di Agropoli al patibolo di Piazza Mercato: chi era Luisa Sanfelice, la nobildonna che divenne il simbolo del 1799 napoletano

Telemedicina

ASL Salerno, al via gli Ambulatori Virtuali di Comunità: la sanità di prossimità diventa digitale

L'ASL Salerno lancia gli Ambulatori Virtuali di Comunità: telemedicina e facilitatori digitali per televisite e piani terapeutici in 127 comuni

Ancel Keys Sanremo

Da Sanremo al Cilento: l’Ancel Keys e APF Valtellina uniscono l’Italia a CasaSanremo

L'IOC Ancel Keys protagonista a CasaSanremo 2026. Scopri come il gemellaggio con APF Valtellina sta costruendo un ponte educativo tra Nord e Sud all'insegna dell'eccellenza

Andrea Bellandi

“All’origine della pretesa cristiana” di Luigi Giussani: la presentazione a Salerno

Il libro, scritto dal fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, a quasi quarant’anni dalla sua prima edizione, torna in libreria

Eboli, Icatt

Da Sanremo a Eboli: il riscatto passa per i libri

Successo per il coinvolgimento dell'ICATT di Eboli a Casa Sanremo Writers. Scopri gli autori premiati dai giurati speciali del concorso letterario.