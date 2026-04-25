“Sapori in tavola”, pasta e fave fresche: la ricetta cilentana che profuma di primavera

Ci sono ingredienti che segnano le stagioni. Le fave sono uno di questi. Nel Cilento arrivano con la primavera, fresche, tenere, con quel gusto pieno che sta a metà tra il dolce e il rustico.

Sono un legume antico, semplice, ricco. E proprio per questo perfetto per la cucina di tutti i giorni, quella che non ha bisogno di complicazioni. Oggi nel programma “Sapori in tavola”, a cura di Bruno Sodano, una pasta con le fave, di quelle che profumano di casa e di tempo giusto.

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di spaghetti spezzati

1 kg di fave fresche da pulire

1 cipollotto fresco

100 g di pancetta tesa

olio extravergine di oliva quanto basta

sale e pepe quanto basta

cacio ricotta di capra (stagionatura media)

Procedimento

Parti dal fondo, che è quello che dà tutto il sapore. In una padella ampia versa un giro di olio extravergine di oliva e aggiungi il cipollotto fresco tritato. Lascialo andare dolcemente, senza bruciarlo. A questo punto unisci la pancetta tesa e falla rosolare qualche minuto, fino a quando rilascia il suo grasso e diventa leggermente croccante.

Ora è il momento delle fave. Aggiungile in padella e falle insaporire bene a fuoco basso per 6-7 minuti. Devono prendere sapore, non cuocere troppo. Versa un po’ d’acqua e lascia andare la cottura. Le fave fresche hanno bisogno di poco: devono restare vive, non sfatte. Nel frattempo cala la pasta. Quando arriva a metà cottura, scolala direttamente nella padella con le fave. Da qui finisci tutto insieme. La consistenza è fondamentale: deve essere leggermente brodosa, così la pasta rilascia amido e si lega al condimento.

Poi decidi tu come chiuderla:

se la vuoi più cremosa, aggiungi un filo d’acqua e manteca

se la preferisci più asciutta, lascia tirare un po’ di più

Regola di sale e pepe. Chiudi con una bella spolverata di cacio ricotta di capra, che dà carattere e completa il piatto.

Il risultato? Una pasta semplice, stagionale, piena. Di quelle che funzionano sempre. E come spesso succede nel Cilento, bastano pochi ingredienti fatti bene per portare in tavola qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato.