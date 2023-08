Sanza, importante avvicendamento alla Scuola dell’Infanzia “Maria Josè”: arriva la nuova Superiora

“Benvenute”. Un saluto caloroso dall’amministrazione comunale di Sanza alla nuova Superiora della Scuola dell’Infanzia “Maria Josè” delle Suore Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario arrivata ieri a Sanza.

Contestualmente un “grazie sincero” a suor Maria Fabrizia e suor Maria Dulce che negli ultimi anni sono state accanto ai piccoli della nostra comunità lasciando un segno indelebile di bellezza e sensibilità. Un avvicendamento per le suore della Scuola dell’Infanzia “Maria Josè” delle Suore Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario a Sanza, accompagnato dalla venuta della suora provinciale suor Maria Carmela per salutare la comunità e le famiglie.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

“Accogliamo felici la nuova superiora suor Maria Regina e suor Maria Filippina che accompagneranno i bambini della scuola dell’infanzia comunale di Sanza nel loro percorso di crescita e di formazione educativa e spirituale – ha commentato l’assessore alle politiche sociali del Comune, Marianna Citera – Ieri sono giunte nella nostra comunità dove inizieranno il loro delicato e prezioso lavoro”.

L’altra bella novità riguarda proprio suor Camela che ha assunto l’importante ruolo di Provinciale per e Suore Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario. “Vive congratulazioni alla nostra cara suor Carmela per questo importante ruolo. Con affetto ricordiamo i tanti bei momenti vissuti a Sanza in sua presenza” ha commentato il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito.

Commossa suor Maria Fabrizia ha sottolineato l’affetto ricevuto in questi anni dalle famiglie e dalla comunità, soprattutto l’abbraccio a tutti i bambini e i genitori che si sono susseguiti in questi anni. “Sono grata di aver condiviso questo percorso nella comunità Sanza”.