Cilento, nuovo asilo con fondi PNRR: presto al via i lavori

ll 29 aprile scorso la giunta di Omignano presieduta dal sindaco Raffaele Mondelli si è riunita per approvare la realizzazione di un nuovo asilo nido. I fondi sono stato ottenuti dal comune con la partecipazione all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n 49047, nell’ambito del PNRR Missione 4-Istruzione e Ricerca-componete 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università- investimento 1.3 “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura dell’infanzia”.

Entità del finanziamento e zona designata

La presentazione dell’istanza di finanziamento risale al 29/03/2022, con la richiesta di euro 450’000 per la realizzazione di un asilo nido nell’area del Polo Scolastico alla frazione di Omignano Scalo. La giunta ha approvato all’unanimità, dunque le procedure per l’affidamento dei lavori inizieranno entro il 31 di questo mese. Gli investimenti in impianti tecnologici avranno un costo di circa 70 mila euro, 280 mila saranno, invece, i costi per le infrastrutture.

Iniziative per la tutela dell’infanzia

L’iniziativa del sindaco Mondelli si inserisce nel solco tracciato già da altri comuni cilentani, che intendono corroborare la rete di servizi per l’infanzia, a partire dalla costruzione di infrastrutture adeguate e all’avanguardia. I fonti del PNRR sono un soccorso necessario e utile per i nostri piccoli borghi che non poterebbero vagliare è progetti di tale portata con gli esigui introiti di cui dispongono.