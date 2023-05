Fondi Pnrr per realizzare un nuovo asilo nido: ecco il progetto

Il Comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, ha approvato il quadro economico del progetto definitivo, relativo alla “Realizzazione di un asilo nido nel Comune di Lustra alla via Corticelle” nell’importo complessivo di € 864.000,00.

Il progetto: i dettagli

Il progetto in questione è stato candidato lo scorso anno, all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, nello specifico Missione 4 che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

Lustra nei giorni scorsi è risultato beneficiario del finanziamento, pertanto potrà continuare l’iter per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel territorio comunale.

Pnrr: fondi per asili nido e scuole dell’infanzia

L’avviso indetto dal Ministero dell’istruzione intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia.

Oltre a Lustra anche altri centri del comprensorio hanno ottenuto il finanziamento per realizzare asili nido.