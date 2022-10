Asili nido: nuovi fondi per i comuni del Cilento

Buone notizie per i comuni del comprensorio del Cilento. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti pubblicato le graduatorie dei progetti destinatari di fondi per interventi sugli edifici scolastici e in particolare per gli asili nido.

Si tratta di risorse Pnrr destinate ad interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamenti di edifici esistenti, interventi di messa in sicurezza o nuove costruzioni.

Asili nido: i destinatari

Le graduatorie sono state oggetto di revisione. I controlli sorridono a diversi comuni. Castelnuovo Cilento, inizialmente ammesso con riserva, ottiene quasi 2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad asilo o scuola dell’infanzia. Vallo della Lucania, per opere di messa in sicurezza e riqualificazione, circa 1,5 milioni.

C’erano anche altri comuni inizialmente ammessi con riserva. Tra questi Perdifumo (1,2 milioni di euro per opere di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico), Pollica (1,4 milioni per nuova costruzione), Torre Orsaia (803 mila euro per opere di demolizione e ricostruzione), Giungano e Sassano (rispettivamente 593mila euro e 381mila euro per la riconversione di edifici pubblici già esistenti).

Gli altri finanziamenti

Nell’agosto scorso risorse per la costruzione di nuovi edifici erano andate anche a Piaggine (1,2 milioni), Casal Velino (194mila euro), Cicerale (800mila euro), Omignano (450mila euro), Orria (627mila euro), Bellosguardo (723mila euro), Lustra (900mila euro), Capaccio Paestum (1,6 milioni di euro), Agropoli (950mila euro).

Per l’ampliamento di strutture esistenti fondi a Castel San Lorenzo (443mila euro), Aquara (591mila euro); Ai comuni di Ogliastro Cilento (1,4 milioni), Sicignano degli Alburni (2,1 milioni), Camerota (2,8 milioni), Rofrano (1,9 milioni), finanziati progetti di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; Ottati (219mila euro), aveva ottenuto risorse per opere di riqualificazione e messa in sicurezza. Infine per la riconversione di edifici esistenti aveva ottenuto contributi Polla (700mila euro).

Le risorse Pnrr

I progetti relativi agli asili nido sono stati finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ai 3 miliardi di risorse PNRR si erano aggiunti ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 interventi.