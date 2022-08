Asili nido: pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Diano

Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ai 3 miliardi di risorse PNRR si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 interventi.

In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia.

Contestualmente, è stato disposto anche lo scorrimento delle graduatorie dell’avviso pubblico del 2021, da 700 milioni, su asili nido e centri polifunzionali per la famiglia che prevede l’autorizzazione di 234 nuovi interventi per un importo di 381 milioni.

Nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano ottengono fondi per la costruzione di nuovi edifici Piaggine (1,2 milioni), Casal Velino (194mila euro), Cicerale (800mila euro), Omignano (450mila euro), Orria (627mila euro), Bellosguardo (723mila euro), Lustra (900mila euro), Capaccio Paestum (1,6 milioni di euro), Agropoli (950mila euro). Per l’ampliamento di strutture esistenti risorse a Castel San Lorenzo (443mila euro), Aquara (591mila euro).

Ad Ogliastro Cilento (1,4 milioni), Pollica (744mila euro), Sicignano degli Alburni (2,1 milioni), Camerota (2,8 milioni), Torre Orsaia (803mila euro), Rofrano (1,9 milioni), finanziati progetti di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; a Vallo della Lucania (1,5milioni di euro), Sassano (381mila euro), Ottati (219mila euro), progetti di riqualificazione e messa in sicurezza. Infine per la riconversione di edifici esistenti ottengono fondi Polla (700mila euro), e Giungano (1,3 milioni).