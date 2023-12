Quarantacinque salernitani premiati con l’Onorificenza al merito della Repubblica

Nella giornata di oggi, 21 dicembre alle ore 11 nel “Teatro Augusteo” di Salerno, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, alla presenza dei sindaci ha consegnato le onorificenze “al merito della Repubblica italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia.

La manifestazione

La manifestazione è stata allietata dalle ragazze e dai ragazzi del Liceo musicale “Alfano I” di Salerno.

I riconoscimenti

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

AGROPOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio CHIARELLI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Laura PESCE.

AMALFI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gaetano ALA.

ANGRI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Leonardo D’ANTUONO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alfonso DI BIANCO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonino PASTORE.

AULETTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Michele ISOLDI.

BARONISSI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Avv. Domenico APICELLA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio OLIVA.

BATTIPAGLIA

Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana Gerardo MOTTA.

BRACIGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Martino SANTANIELLO.

CAMEROTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo RUBANO.

CAPACCIO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe Tindaro COSTA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott. Vincenzo PATELLA.

CASTEL SAN GIORGIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe ALFANO.

CAVA DE’ TIRRENI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico VENDITTI.

CASTELNUOVO CILENTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pietro MASULLO.

CORBARA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Aniello FERRAIOLI.

CUCCARO VETERE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dario ANTINARELLI.

MONTECORVINO PUGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sergio DE SIO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Claudio VITALE.

MONTECORVINO ROVELLA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Simone IANNUZZI.

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni GRIMALDI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carolina SERRA.

NOCERA SUPERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Adolfo CANNAVACCIUOLO.

OMIGNANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni CIUCIS.

PONTECAGNANO FAIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni STAGLIOLI.

RAVELLO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Emiliano AMATO.

SAN CIPRIANO PICENTINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio CARUCCI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Agostino MARTUSCIELLO.

SARNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Michele AITO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sandro CAPEZZONE.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Nicola ESPOSITO.

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale CAIAZZO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alfonso RAIOLA.

STIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Costabile ROMITO.

VIETRI SUL MARE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Isidoro COPPOLA.

SALERNO

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Andrea PRETE.

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Franco LAMBRUNA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Cosimo CHIMENTI.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Paolo QUARANTA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filomena RAGO.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Oreste SOMMA.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gianluca URTI.

Medaglia d’oro per le Vittime del Terrorismo

Sarà inoltre conferita una Medaglia d’oro per le Vittime del Terrorismo conferita con decreto in data 12 aprile 2023 dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno al sig. Carlo Iacuzio “per le idee e per l’impegno morale” profuso in Nassiriya il 12 novembre 2003.