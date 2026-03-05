Progettare una lavanderia: i consigli per strutturarla al meglio

Approfondimenti

C’è chi la considera uno spazio secondario, quasi invisibile. Eppure, la lavanderia è uno degli ambienti più vissuti della casa, anche se spesso resta sacrificata in un angolo del bagno o stipata in un ripostiglio improvvisato. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato: complice il lavoro da casa e una maggiore attenzione all’organizzazione domestica, sempre più persone scelgono di progettare una lavanderia vera, pensata per essere pratica prima ancora che bella.

Ecco i consigli per progettarne una.

Lavanderia all’esterno

Se la casa è piccola, la soluzione più intelligente può essere spostare tutto fuori casa. Balconi profondi, terrazzi coperti, giardini o cortili permettono di creare una zona lavaggio funzionale senza stravolgere la distribuzione interna. Sempre più diffusa l’idea di utilizzare piccole strutture prefabbricate o casette da giardino, che proteggono elettrodomestici e prodotti dalle intemperie mantenendo ordine visivo negli spazi esterni.

Chi sta valutando questa opzione spesso cerca soluzioni già pronte e personalizzabili: per accedere al catalogo di casette in legno di www.casacasette.it fai click qui. Strutture compatte ma solide, pensate proprio per ospitare funzioni tecniche come lavanderie o piccoli laboratori domestici. Attenzione però agli aspetti pratici: servono collegamenti idrici corretti, uno scarico ben progettato e prese elettriche protette.

Sfruttare la verticalità

Lo spazio verticale è il vero plus a cui forse non hai pensato ma che ti assicuriamo fa la differenza. Colonne lavatrice-asciugatrice permettono di recuperare metri preziosi. Sopra, armadi chiusi dove nascondere scorte di detersivi e altri strumenti utili per il bucato. Meglio evitare mensole aperte troppo esposte: dopo qualche settimana diventano un accumulo disordinato.

Funziona bene alternare spazi chiusi e vani a vista. I primi servono a contenere, i secondi a tenere a portata di mano ciò che si usa ogni giorno.

Illuminazione e aerazione

Spesso ci si accorge troppo tardi che la lavanderia è poco illuminata. Una luce fredda e diretta sopra il piano di lavoro cambia completamente l’esperienza d’uso.

Se c’è una finestra, va sfruttata al massimo. L’aria naturale riduce odori e condensa, soprattutto quando si usa spesso l’asciugatrice. In assenza di aperture esterne, conviene installare un sistema di ventilazione forzata: piccolo investimento, grande beneficio nel tempo.

Organizzazione intelligente

Contenitori etichettati, divisori nei cassetti, cestini separati per colore o tipo di lavaggio: piccoli accorgimenti che riducono il caos. Molti interior designer suggeriscono di creare tre zone distinte: lavaggio, asciugatura e piega. Non serve una metratura enorme: basta un piano ribaltabile o estraibile per piegare i capi senza occupare spazio fisso.

Importante scegliere materiali resistenti: laminati impermeabili, superfici lavabili, pavimenti antiscivolo.

La lavanderia fai da te che funziona davvero

Chi ama il fai da te può ottenere ottimi risultati senza interventi strutturali complessi. Bastano moduli componibili, barre portaoggetti, ganci a parete. Persino i vecchi mobili da cucina possono essere riadattati con facilità.

Un trucco semplice: usare carrelli su ruote. Permettono di spostare prodotti e biancheria dove serve, adattando l’area alle esigenze del momento. E quando non servono, spariscono sotto un piano o accanto agli elettrodomestici.

Non bisogna inseguire la lavanderia perfetta vista sui social. Meglio partire dalle abitudini reali della famiglia: quanti lavaggi a settimana? Serve spazio per stendere? Dove si accumula più disordine? Le risposte guidano scelte più efficaci di qualsiasi tendenza.

