Piano di Zona S9: in campo programmazione da 4 milioni di euro

Approvata la ricca programmazione del Piano di Zona S9 per 17 comuni (Distretto 71). 4 milioni di euro per oltre 40 servizi: inclusione, minori, anziani e disabili

A cura di Maria Emilia Cobucci

È stata approvata dal coordinamento del Piano di Zona ambito S9, afferente ai diciassette comuni del Distretto sanitario 71, la programmazione definitiva relativa ai numerosi progetti messi in campo dall’ambito.

Il commento della coordinatrice

“È una programmazione molto ricca ottenuta attraverso un lavoro capillare fatto in tutti i comuni dell’ambito S9, per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini – ha affermato la coordinatrice del Piano di Zona Gianfranca di Luca – Con un’attenta analisi abbiamo individuato le aree dove è necessario maggiormente intervenire. Diverse sono le aree dove il Piano opera: infanzia e adolescenza, anziani e soprattutto disabili, con assistenza specialistica nelle scuole e poi l’area che riguarda il sociale, con interventi necessari per l’inclusione. Senza dimenticare il fiore all’occhiello del nostro Piano di Zona rappresentato dal Centro Antiviolenza”.

Si è trattato dunque di una giornata estremamente importante, come sottolineato dal Sindaco del Comune di Sapri Antonio Gentile, capofila dell’ambito S9.

“Abbiamo messo in campo una programmazione di circa 2,5milioni di euro per quanto riguarda i fondi interni. Un importo al quale va aggiunto 1,5 milioni di euro, a valere sui fondi PNRR, per gli interventi in ambito sociale. Una somma che ci permette di coprire all’interno del nostro ambito oltre 40 servizi. L’approvazione della programmazione dimostra che stiamo percorrendo la strada giusta per offrire un numero sempre maggiori di servizi a tutti coloro che ne hanno bisogno”.

