Palazzo di città: speciale elezioni regionali

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. 

In questa puntata ospiti Francesco Botti – avvocato e Adamo Coppola – segretario Fratelli d’Italia Agropoli. In qualità di opinionista in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone e l’ex senatrice Olimpia Vano.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

Palazzo di città: focus sulle Aree Interne
Palazzo di città
Palazzo di città: focus sulle elezioni regionali e sanità
Palazzo di città: focus sulle elezioni regionali
Palazzo di città: focus sull’ospedale di Agropoli
Palazzo di città: focus sulle elezioni regionali in Campania
