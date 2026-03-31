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Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco

Redazione Infocilento

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.

Ospiti della puntata: Adamo Coppola, ex sindaco di Agropoli, Massimo La Porta, consigliere comunale Agropoli, Raffaele Pesce, consigliere comunale di Agropoli e, in qualità di opinionista in studio, l’avvocato ed ex primo cittadino di Agropoli, Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

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