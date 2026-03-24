Palazzo di città: Referendum Giustizia, le reazioni dopo i risultati

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.
Questa sera, focus sul Referendum Giustizia 2026. Il verdetto delle urne è stato netto: il Referendum sulla giustizia si chiude con la vittoria del “No”, che stacca il “Sì” di quasi 10 punti percentuali. Il risultato sbarra definitivamente la strada alla riforma costituzionale che prevedeva la separazione delle carriere, la modifica del CSM e la nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati.
Ospiti in studio:
Per il No:
- Avv Mario Pesca
- Avv Livio Materazzo
Per il Sì
- Mario Capo
- Emilio Malandrino
Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.