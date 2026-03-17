Palazzo di città: confronto sul Referendum Giustizia 2026

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.
Questa sera, puntata dedicata al Referendum Giustizia 2026 in programma per il 22 e 23 marzo, un confronto aperto tra le ragioni del Sì e quelle del NO con ospiti ed esperti del settore.
Per le ragioni del Sì interverranno:
- l’Avv. Domenico Sica, Coordinatore regionale AIGA Campania, già Presidente AIGA Sez. Vallo della Lucania
- l’Avv Attilio Tajani, Decano del Foro di Vallo della Lucania e Presidente del Comitato per il Sì – Castellabate
Per le ragioni del No interverranno:
- Dott. Giuseppe Saponiero, Magistrato presso il Tribunale di Vallo della Lucania con funzioni GIP-GUP
- Avv. Donato D’Aiuto, Foro di Vallo della Lucania
Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.