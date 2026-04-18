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Futsal: lo Sporting blinda i play-off, passo falso per la Feldi

Successo importante per i salesi che blindano il sesto posto, scivolone nello scontro diretto per le zone alte per la Feldi

Christian Vitale

Venerdì sera sul parquet per la Serie A di futsal che ha visto andare in scena il suo ventiseiesimo turno. Giornata dal sapore agrodolce per le formazioni salernitane con la vittoria dello Sporting Sala Consilina e la sconfitta della Feldi Eboli.

Successo per lo Sporting Sala Consilina

Vince nel derby campano contro la Sandro Abate lo Sporting Sala Consilina. Al Pala San Rufo successo per 4-2 sul quintetto irpino con i salesi che salgono a quota 41 punti, al sesto posto ma lontani solo quattro lunghezze dalla quarta piazza a quattro gare dal termine della regular season. Primo tempo combattuto e spezzato dalla rete di Arillo al 14′ che manda avanti lo Sporting sino al rientro negli spogliatoi. Al 9′ della ripresa il pari momentaneo della Sandro Abate è firmato da Galletto ma al 13′ Rossetti riporta avanti i padroni di casa che firmano il 3-1 al 16′ con Vidal ed il 4-1 un minuto dopo grazie a Igor. A pochi secondi dal gong finale arriva il definitivo 4-2 con Galletto a trovare la sua doppietta per la Sandro Abate.

La Feldi cede 8-2 sul parquet dei piemontesi della L84

Male, invece, la Feldi Eboli che cede 8-2 sul parquet dei piemontesi della L84. Match senza storia, in pratica, quello che vede le ‘volpi’ che mancano la possibilità di soprasso agli avversari di giornata, ora primi alla pari della Meta Catania a +4 sulla Feldi Eboli ferma al terzo posto. Che la serata non sarà delle più semplici si capisce da subito visto il vantaggio di Schiochet al primo minuto mentre Cuzzolino, Rescia e Fortini firmano il 2-0, il 3-0 e i 4-0 tra il 13′ ed il 16′. Poco dopo arriva la reazione della Feldi che accorcia le distanza con Selucio tornando negli spogliatoi sotto di tre reti. Nella seconda parte della ripresa la Feldi segna ancora con Thiago Lemos al 10′ ma la L84 dilaga poi con Cuzzolino, De Oliveria e Liberti, doppietta, a segnare altre quattro volte tra il 32′ e il 35′.

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