Albanella oggi l’ultimo saluto al Dottor Antonio Cortazzi: il medico ed ex Sindaco che ha fatto la storia della comunità

La comunità di Albanella si stringe nel dolore per la scomparsa del Dottor Antonio Cortazzi, figura cardine della medicina locale e uomo dal profondo spessore civile. Con oltre sessant’anni di carriera dedicati all’odontoiatria e al servizio pubblico, il Dottor Cortazzi ha rappresentato un pilastro insostituibile per intere generazioni, distinguendosi per una rara sintesi di competenza professionale e straordinaria umanità.

Pioniere della medicina nel territorio, ha vissuto la propria professione come una vera e propria missione, offrendo supporto e cure con una dedizione che non è mai venuta meno, nemmeno negli ultimi giorni della sua esistenza. La sua dipartita lascia un vuoto profondo non solo nel panorama medico, ma nel tessuto sociale di una comunità che oggi ne piange il “figlio particolare”.

Il cordoglio delle istituzioni e il ricordo del Sindaco

Il prestigio del Dottor Cortazzi era legato a doppio filo anche al suo impegno politico. Negli anni ’60, in una fase cruciale per la ricostruzione e lo sviluppo del secondo dopoguerra, ricoprì la carica di Sindaco di Albanella, guidando il territorio con integrità e lungimiranza.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Renato Josca, ha voluto onorare la memoria dell’illustre concittadino con una nota ufficiale di profonda commozione:

“Il Sindaco Renato Josca, l’Amministrazione Comunale e l’intera Cittadinanza partecipano con profondo cordoglio e commozione al dolore che ha colpito la nostra comunità per la scomparsa del Dott. Antonio Cortazzi. Figura di altissimo valore umano, professionale e civile, il Dott. Cortazzi ha incarnato per decenni lo spirito di servizio verso il prossimo. Già Sindaco di Albanella negli anni ’60, tra i primi cittadini del secondo dopoguerra, guidò la nostra comunità con lungimiranza e integrità in una fase cruciale di crescita e trasformazione sociale, ponendo le basi per lo sviluppo del nostro territorio. Alla guida politica ha saputo affiancare una missione medica esemplare: medico di eccezionale competenza e rara umanità, è stato per generazioni un pilastro insostituibile, una presenza rassicurante e un punto di riferimento nei momenti di fragilità”.

Un’eredità morale per le future generazioni

Oltre al suo ruolo pubblico, Antonio Cortazzi è stato un esempio di dedizione familiare come marito, padre e nonno. La sua scomparsa colpisce duramente la moglie Alba, i figli Marilina e Pasquale, il genero Emilio, la nuora Alessandra e la nipotina Alba, ai quali si è unito nel cordoglio anche l’editore di InfoCilento, Domenico Cerruti, insieme alla sua famiglia.

Le numerose testimonianze di stima apparse in queste ore sottolineano come il suo operato rimanga un’eredità morale e professionale preziosa, un esempio luminoso di rettitudine e generosità che continuerà a vivere nel ricordo dei tanti che hanno beneficiato dei suoi insegnamenti e della sua costante vicinanza.

L’ultimo saluto ad Antonio Cortazzi

Le esequie del Dottor Cortazzi avranno luogo oggi, 18 aprile. La funzione religiosa sarà celebrata presso la Chiesa di San Gennaro in via Giovanni XXIII, dove la cittadinanza potrà rendere l’ultimo omaggio a un uomo che ha segnato indelebilmente la storia di Albanella.