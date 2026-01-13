Palazzo di città: focus sulle Elezioni provinciali

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

Redazione Infocilento

Primo appuntamento del 2026 con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. 

In questa puntata ospiti, Rosario Carione, consigliere provinciale e Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora. In qualità di opinionista in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

