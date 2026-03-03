Video

Palazzo di città: focus su Eboli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco.

Ospiti della puntata, Rossella Corrado, assessore Eboli e Cesare Moscariello consigliere comunale Eboli. In qualità di opinionista in studio, l’avvocato e ex primo cittadino di Agropoli, Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

