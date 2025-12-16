Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. 

In questa puntata ospiti Raffaele Pesce, consigliere comunale di Agropoli e Adamo Coppola, segretario cittadino FdI. In qualità di opinionista in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone e l’ex senatrice Olimpia Vano.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

