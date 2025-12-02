Palazzo di città: bilancio sulle elezioni regionali

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. 

In questa puntata ospiti Eliseo Delli Paoli – Movimento 5 Stelle e Antonio Criscuolo – Referente provinciale Partito Democrazia Sovrana Popolare. In qualità di opinionista in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone e l’ex senatrice Olimpia Vano.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

Altre puntate:

Palazzo di città
Palazzo di città: speciale elezioni regionali
Palazzo di città: focus sulle Aree Interne
Palazzo di città
Palazzo di città: focus sulle elezioni regionali e sanità
Palazzo di città: focus sulle elezioni regionali
Palazzo di città: focus sull’ospedale di Agropoli
Accedi alla sezione on demand
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 3 dicembre: Ariete, giornata dinamica e creativa. Sagittario, ottima giornata per avviare nuovi progetti

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Agropoli, “Non una di meno”: la voce degli studenti del Gatto contro il femminicidio

Durante l’incontro, gli studenti hanno letto e interpretato brani, testimonianze e storie…

Dottori

Giornata del benessere mentale ad Agropoli: un’iniziativa di prevenzione fondamentale organizzata dall’Avis

L'appuntamento per la giornata di prevenzione con screening gratuiti per il benessere…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.