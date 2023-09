Paestum e Velia aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio, facendo bella mostra di sé

Il 23 e 24 settembre 2023 il Parco Archeologico di Paestum e Velia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione UE dal 1991, con due giornate ricche di iniziative dedicate a tutti. In calendario, a Paestum e Velia, tantissimi appuntamenti: visite allo scavo del tempietto arcaico rinvenuto presso la porzione ovest delle mura di cinta della città, percorsi nei depositi del Museo, attività didattiche con laboratori di ceramica, visite ai cantieri di scavo in corso nell’area archeologica di Paestum, percorsi tematici, yoga per tutti, passeggiate notturne e tanto altro ancora. Quest’anno il tema delle due giornate è “Patrimonio InVita”.

I valori culturali, le tradizioni, le pratiche e i modi di vivere, le varie forme di conoscenza ereditate dalle generazioni passate e ancora oggi utilizzate per comprendere il presente e per modellare il futuro, saranno gli elementi centrali sui quali costruire la narrazione degli eventi delle Giornate.

Sabato 23 settembre 2023

Il programma dettagliato delle due giornate si sviluppa su percorsi paralleli nei siti archelogici Paestum e Velia:

PAESTUM

– ore 10,00: “Nuovi templi, nuovi dei (?)”, visita allo scavo del tempietto arcaico rinvenuto presso la porzione ovest delle mura di cinta, a cura del Funzionario Archeologo del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Francesco Uliano Scelza. Appuntamento in biglietteria e arrivo sul cantiere di scavo attraverso il c.d. “Sentiero degli Argonauti” (durata del percorso circa 10 minuti; si consigliano abbigliamento e scarpe comode; incluso nel prezzo del biglietto di ingresso).

– ore 10,00/12,00/15,00/17,00: “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”, a cura del personale del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Appuntamento nel piazzale del museo (incluso nel prezzo del biglietto di ingresso);

– ore 16,00: “Domus e terme romane a Paestum”, visita allo scavo del quartiere abitativo, a cura dell’Università degli Studi di Salerno. Appuntamento in biglietteria (inclusa nel prezzo del biglietto di ingresso).

APERTURA SERALE – 20,00 – 23,00 (ultimo ingresso 22,15) – costo biglietto € 2,00

Apertura straordinaria del Santuario meridionale (area Tempio di Nettuno e cd. Basilica)

– “Un’altra Paestum”: visite tematiche nell’area archeologica di Paestum, a cura del personale del Parco Archeologico di Paestum e Velia (incluse nel prezzo del biglietto di ingresso):

– ore 20,00: Architetture senza barriere. Appuntamento in biglietteria

– ore 21,30: I santuari di Paestum. Appuntamento in biglietteria

VELIA

– Mostra temporanea “Elea: la rinascita” (inclusa nel prezzo del biglietto di ingresso);

– ore 11,00: “Kéramos. Laboratori ceramici” – a cura dell’Associazione Pandora Artiste – Ceramiste. Appuntamento presso la biglietteria del Parco (Costo: € 3,00 da aggiungere al prezzo del biglietto di ingresso al Parco);

– ore 16,30: Visite teatralizzate alla mostra “Elea: la rinascita”, a cura della Fondazione A. Gatto (incluse nel prezzo del biglietto di ingresso).

APERTURA SERALE – 20,00 – 23,00 (ultimo ingresso 22,15) – costo biglietto € 2,00

– Apertura straordinaria della città bassa di Velia

– “Un’altra Velia”: visite tematiche nell’area archeologica di Velia, a cura del personale del Parco Archeologico di Paestum e Velia (incluso nel prezzo del biglietto di ingresso):

– ore 20,30 e 21,30: L’edificio imperiale di casa Cobellis. Appuntamento in biglietteria

MUSEO NAZIONALE DI EBOLI E DELLA MEDIA DEL SELE

ore 11.00 Caccia al reperto

La mattina di sabato prevederà un laboratorio ludico-didattico a cura del personale dei Servizi Educativi, dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. I partecipanti saranno i protagonisti di una vera e propria caccia al tesoro, che consentirà di scoprire in modo divertente e dinamico le collezioni del museo, sfidandoli ad individuare all’interno del percorso i reperti riportati su alcune schede illustrate.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 0828/332684 da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, dalle 9.00 alle 13.00.

ore 18.30 alle ore 21.30 Metti una sera…al ManES

La serata di sabato sarà dedicata alle visite guidate gratuite, con l’obiettivo di far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio, eredità comune a tutti noi.

Il personale dei Servizi Educativi accompagnerà i visitatori in un percorso ricco di suggestioni, alla scoperta dei suoi tesori, delle storie e dei misteri che ognuno di essi custodisce.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

Domenica 24 settembre 2023

PAESTUM

– ore 10,00: “Nuovi templi, nuovi dei (?)”, visita allo scavo archeologico del tempietto arcaico rinvenuto presso la porzione ovest delle mura di cinta, a cura del Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo. Appuntamento in biglietteria e arrivo sul cantiere di scavo attraverso il c.d. “Sentiero degli Argonauti” (durata del percorso circa 10 minuti; si consigliano abbigliamento e scarpe comode);

– ore 10,00/12,00/15,00/17,00: “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum” – a cura del personale del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Appuntamento nel piazzale del museo (incluso nel prezzo del biglietto di ingresso);

– ore 10,00 e 11,00: “Yoga per tutti”, a cura dell’Associazione Mi girano le ruote. Appuntamento presso la biglietteria dell’area archeologica di Paestum (Costo: € 3,00 da aggiungere al prezzo del biglietto di ingresso al Parco);

– ore 16:00: “Tempio della Pace e Comitium”, visite allo scavo in corso a cura dell’Università di Bochum. Appuntamento in biglietteria (incluse nel prezzo del biglietto di ingresso).

VELIA

– ore 10,00/12,00/15,00: visite guidata alla mostra temporanea “Elea: la rinascita” (incluse nel prezzo del biglietto di ingresso);

– ore 16,30: Visite teatralizzate alla mostra “Elea: la rinascita”, a cura della Fondazione A. Gatto (incluse nel prezzo del biglietto di ingresso)

Tutte le iniziative, esclusi i laboratori di ceramica e lo yoga, sono incluse nel prezzo del biglietto di ingresso al Parco, nell’abbonamento Paestum&Velia e nella card Adotta un blocco.

MUSEO ARCHEOLOGICO EBOLI E DELLA MEDIA DEL SELE

ore 11.00 Piccoli restauratori

La domenica mattina torneranno ad essere protagonisti i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, con un laboratorio ludico-didattico curato dal personale dei Servizi Educativi, che li guiderà alla scoperta del mestiere del restauratore. A partire da frammenti di riproduzioni ceramiche, i partecipanti saranno coinvolti in un vero e proprio gioco di abilità, che li porterà a ricomporre, come in un puzzle, le forme degli antichi vasi utilizzati nel territorio di Eboli e della Media Valle del Sele.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 0828/332684 da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, dalle 9.00 alle 13.00.