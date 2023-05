L’Arena dei Templi di Paestum pronta ad accogliere gli eventi dell’estate: ecco gli spettacoli e i concerti che non puoi perdere

Con l’avvicinarsi dell’estate, la magnifica area archeologica di Paestum si prepara ad accogliere numerosi spettacoli e concerti dal vivo.

Questo è l’occasione perfetta per gli amanti della musica e della cultura di trascorrere serate indimenticabili, immergendosi nella bellezza di questo sito storico. Il calendario comincia a prendere forma, anche se non è del tutto completo. Gli eventi sono organizzati da Oversound Music Festival.

Ecco gli eventi in programma

03/08 alle 21:00

Checco Zalone, comico, attore, showman, cantautore, andrà in scena dopo il Resto Umile World Tour che aveva fatto registrare sold out in tutte le Città.

Amore + Iva è uno spettacolo inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici del panorama italiano.

09/09 alle 21:30

In concomitanza con l’annuncio dei nuovi concerti, Renga e Nek hanno pubblicato il video che accompagna il loro nuovo singolo, “L’infinito più o meno”, diretto da Marc Lucas & Igor Grbesic per Damn Film.

La canzone, scritta da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotta da Enrico Brun insieme a Marco Paganelli, anticipa il nuovo progetto discografico congiunto dei due artisti.

16/09 alle 21:30

Il tour Venditti De Gregori si preannuncia già un successo di pubblico. Due fuoriclasse della musica italiana, porteranno in scena i loro capolavori in musica avvolti in un mix di sonorità coinvolgenti che emozioneranno il pubblico.

Poesia in musica con due fuoriclasse della musica italiana

Due numeri 1 che animeranno la serata per due ore e più di spettacolo unico all’ombra dei Templi.

22/07 alle 21:30

I Verdena sono Alberto Ferrari (chitarra e voce), Roberta (basso) e Luca Ferrari (batteria). Alberto e Luca sono fratelli, vivono ad Albino (BG) e hanno esplorato diversi generi musicali prima di conoscere Roberta, ex-chitarrista di un gruppo punk di Bergamo. Influenzati inizialmente dai Nirvana, ma anche dalla psichedelia e dal rock degli anni ‘70, i Verdena si fanno conoscere a livello locale fino a quando un loro demo attira l’attenzione di diverse etichette.

17/08 alle 21:00

Francesco Cicchella in scena a Paestum con il suo esilarante spettacolo “Cicchella bis”. Uno spettacolo divertente, coinvolgente. Due ore di spettacolo all’insegna delle risate e dell’allegria.