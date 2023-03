Omignano-Inghilterra: Sofia, giovane ragazza cilentana orgoglio gastronomico nel programma Masterchef UK

Sofia Gallo, in arte In Cucina con Sofia, è una giovane ragazza cilentana che tanti anni fa – circa tredici – ha deciso di lasciare la sua terra di origine per realizzarsi come professionista.

Da Omignano scalo, si è trasferita in Inghilterra dove, con il tempo, è riuscita a costruirsi un seguito e realizzare qualche piccolo sogno.

Il percorso di Sofia, dal Cilento in Inghilterra

La nostalgia del suo Cilento è sempre li, ogni giorno. Un amore che non si può e non vuole dimenticare tanto che il suo ultimo libro sarà dedicato proprio alla sua terra madre. Nel 2019 Sofia entra come concorrente ufficiale del prestigioso programma culinario Masterchef UK e da li è diventata inarrestabile: “Eravamo circa 7000 persone a fare le selezioni per Masterchef. Sono state selezioni durissime ma alla fine, il mio scialatiello ai frutti di mare, mi ha permesso di conquistarmi il famoso e tanto ambito grembiule.

È stata una esperienza fantastica e super emozionante” racconta con un sorriso malinconico. Un programma che le ha fatto fare tantissime conoscenze che coltiva e mantiene con i diversi concorrenti di quella edizione. Poco dopo arrivano altre collaborazioni importanti come lavorare a fianco del famosissimo e pluripremiato Gordon Ramsey e Paul Ainsworth nel programma Next Level Chef. Nel 2021 si aggiudica anche il primo premio nella competizione nazionale “Keen Home Cook” con piatti della tradizione italiana.

Le prestigiose esperienze di Sofia

Oggi la troviamo al Pasta Academy di Londra, come insegnante di pasta fresca, e la sua arte la diffonde anche in altre diverse scuole in giro per la Gran Bretagna. Attualmente è impegnata in un progetto di “Sostenibilità dei prodotti e della cucina italiana” per una nuova iniziativa chiamata La Verde Vita e cerca di fare tutto questo fra una collaborazione e un’altra per riviste locali e internazionali come Cibare Magazine, The Mediterranean lifestyle (disponibile in tutto il mondo soprattutto in volo nei servizi di intrattenimento delle principali compagnie aeree internazionali) e Mk Pulse Magazine.

Sofia Gallo ha conseguito il diploma presso l’istituto tecnico e commerciale di Vallo della Lucania ed era nota a tutti per la sua splendida voce che accompagnava tutti gli eventi scolastici.

È stato bello riscoprirla in questa sua veste vulcanica, come la personalità che l’ha sempre contraddistinta della massa. Sperando di ricevere presto nuove notizie sul suo bel percorso professionale, le facciamo un grande in bocca al lupo per altri successi lavorativi.