Olevano sul Tusciano, Postamat lento: il sindaco Ciliberti scrive una lettera all’Ad Del Fante per migliorare il servizio

Servizio Postamat lento, sindaco scrive chiedendo il miglioramento del servizio. La questione sta tenendo banco in città da diverso tempo e sulla questione il sindaco Michele Ciliberti interviene e scrive a Poste Italiane per segnalare un problema più volte comunicato ma senza soluzione.

La nota del sindaco

«La lentezza dell’unico sportello Atm in funzione a Olevano sul Tusciano, quello di via Risorgimento della frazione Ariano non può più essere tollerabile. Si chiede la sostituzione dello sportello con uno di ultima generazione che riesca a svolgere le operazioni in tempi ragionevoli e a garantire l’efficienza dei servizi erogati», scrive il primo cittadino all’Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, per esortarlo a migliorare il servizio di cui usufruisce gran parte della popolazione locale.

Il sindaco Ciliberti ha prospettato anche altre soluzioni per risolvere i disagi che vivono gli utenti anziani per raggiungere l’unico Ufficio postale del paese.