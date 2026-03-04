Meta in tilt: Facebook e Instagram irraggiungibili per migliaia di utenti

Un’ondata di disservizi sta colpendo la galassia Meta, lasciando migliaia di utenti isolati dai propri profili social. A partire dalla notte di ieri, si è registrata una serie di down significativi che hanno interessato inizialmente l’Italia, ma anche altre aree del territorio europeo. Quello che sembrava un problema passeggero si è trasformato in un guasto prolungato, con segnalazioni che continuano a pervenire senza sosta.

Desktop offline e criticità persistenti

Sebbene le prime anomalie siano emerse nelle ore tardo-serali, il risveglio per molti utenti è stato segnato dall’impossibilità di accedere ai propri account. Secondo i dati raccolti, il cuore del problema risiede nell’accessibilità dei siti web da desktop, che risultano tuttora irraggiungibili per centinaia di persone. Al contrario, le versioni mobile tramite app sembrano mostrare una maggiore resilienza, garantendo un accesso, seppur talvolta a intermittenza, ai servizi di Facebook e Instagram.

Silenzio dai vertici di Menlo Park

Nonostante l’estensione del disservizio e il crescente malumore degli utenti, che si sono riversati su altre piattaforme per segnalare il guasto, dai vertici dell’azienda non sono ancora giunte spiegazioni ufficiali. Per il momento nessuna comunicazione è stata fornita da Meta. Resta da capire se si tratti di un aggiornamento tecnico non riuscito o di un problema infrastrutturale più profondo.