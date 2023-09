Marina di Camerota, le scuole non riaprono: manca l’acqua

Guasti agli impianti idrici, disagi per l’intera comunità. Gli abitanti di Camerota si sono trovati a dover fare i conti con la mancanza d’acqua nelle ultime 24 ore, con conseguenze significative anche per la scuola. Così oggi gli istituti di Marina di Camerota sono rimasti chiusi anziché riaprire come da calendario scolastico regionale. Il problema è emerso soprattutto nella giornata di ieri, quando un guasto improvviso ha causato la sospensione dell’erogazione idrica nell’intero paese. La situazione è perdurata fino alle 20.00, come comunicato dalla Consac.

Una notte a secco

L’assenza d’acqua in una località costiera come Marina di Camerota oltre ad aver comportato difficoltà a cittadini, attività commerciali e strutture ricettive, ha determinato «l’impossibilità di garantire adeguati interventi di pulizia dei locali scolastici e di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie e l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici, non sussistendo soluzioni alternative», si legge in una nota dell’Ente.

Scuole chiuse

Oggi la situazione non è migliore. Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha così ordinato nel giorno 13 settembre 2023 la chiusura dei plessi scolastici Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado della frazione di Marina di Camerota, lasciando invariata la data di inizio delle attività scolastiche nei plessi delle altre frazioni del Comune di Camerota.

Nei giorni scorsi anche Pisciotta ha rinviato l’avvio dell’anno scolastico, ma in questo caso per le alte temperature e la stagione estiva ancora nel vivo.