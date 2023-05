Calendario scolastico 2023/2024: in Campania si torna in classe il 13 settembre

La Giunta regionale della Campania ha annunciato l’approvazione del calendario scolastico per l’anno accademico 2023-2024, che determinerà l’inizio e la fine dell’anno scolastico, nonché le vacanze e le festività, per tutte le scuole della regione. Questa decisione è stata presa in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e le organizzazioni sindacali.

Al via le lezioni il 13 settembre

Secondo il calendario, le lezioni inizieranno mercoledì 13 settembre 2023 e termineranno sabato 8 giugno 2024, per un totale di 204 giorni di lezione. Tuttavia, se la festività del Santo Patrono dovesse cadere durante un periodo di attività didattica, il numero di giorni di lezione sarebbe di 203. Si noti inoltre che per le scuole dell’infanzia, le attività educative termineranno il 30 giugno.

Oltre alle date di inizio e fine dell’anno scolastico, il calendario include diverse festività durante l’anno accademico, tra cui il 1-2 novembre 2023, l’8-9 dicembre 2023, il periodo dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, il 12-13 febbraio 2024, il periodo dal 28 marzo al 2 aprile 2024, dal 25 al 27 aprile 2024 e il 1 maggio 2024.

Un calendario ricco di attività

Il calendario scolastico per l’anno accademico 2023-2024 fornisce quindi una guida essenziale per le scuole della regione per organizzare il loro anno scolastico. Gli studenti e gli insegnanti avranno la possibilità di programmare le loro attività e i loro impegni personali in base alle date stabilite nel calendario, il che permetterà una pianificazione più efficace delle attività accademiche e non accademiche.

La Giunta regionale della Campania ha dato il via libera al calendario scolastico per l’anno accademico 2023-2024, che rappresenta un passo importante per garantire una gestione efficiente del tempo e delle risorse nelle scuole della regione. Con il calendario, studenti e insegnanti potranno organizzare le loro attività in modo efficace, tenendo conto delle date di inizio e fine dell’anno scolastico e delle vacanze previste.