Passaporto urgente: come funziona l’Agenda prioritaria nelle Questure di Campania

Un nuovo servizio per ottenere il passaporto in tempi brevi in caso di comprovata urgenza. La Polizia di Stato ha implementato l’Agenda online per le prenotazioni dei passaporti con un nuovo planner denominato Agenda prioritaria.

Come funziona l’Agenda prioritaria

L’Agenda prioritaria è dedicata a chi ha la necessità di partire entro trenta giorni e non ha trovato un appuntamento disponibile attraverso l’Agenda ordinaria. Il servizio è attualmente attivo presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Campania e dai Commissariati di PS di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Sarno e, a partire dal 24 aprile 2024, anche dal Commissariato di PS di Nocera Inferiore.

Come prenotare un appuntamento

Per prenotare un appuntamento tramite l’Agenda prioritaria, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alla piattaforma Agenda online della Polizia di Stato.

della Polizia di Stato. Selezionare l’opzione “Agenda prioritaria” .

. Scegliere la Questura o il Commissariato di PS competente.

Fissare la data e l’ora dell’appuntamento.

Compilare e stampare il modulo attestante le priorità (motivi di salute, studio, viaggio o lavoro).

attestante le priorità (motivi di salute, studio, viaggio o lavoro). Firmare il modulo e presentarlo all’Ufficio Passaporti unitamente alla documentazione comprovante l’effettiva priorità e la data del viaggio.

Se anche nell’Agenda prioritaria non sono disponibili appuntamenti utili, il sistema indirizzerà l’utente a un’ulteriore alternativa. L’utente potrà compilare e firmare un modulo da esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura, insieme alla documentazione attestante l’urgenza.

Documentazione da presentare

È importante sottolineare che per usufruire dell’Agenda prioritaria o dell’alternativa sopra descritta, è necessario essere in possesso di documentazione che attesti la reale necessità di ottenere il passaporto in tempi brevi. In caso contrario, la pratica non andrà a buon fine e l’utente sarà invitato a fissare un altro appuntamento attraverso l’Agenda ordinaria.