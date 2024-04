Preview Serie D: domenica la Gelbison “saluta” il suo pubblico al “Vaudano”

La Gelbison saluterà i propri tifosi allo stadio “Vaudano” domenica alle ore 15, quando arriverà il Gravina di mister Catalano.

I “Leoni” , acquisita la salvezza, non hanno più nulla da chiedere al campionato in termini di obiettivi. Tuttavia, mister Erra, infastidito dalle ultime prestazioni scialbe dei suoi, non ammetterà altre rilassatezze. La riconferma in rosa passa anche dai prossimi novanta minuti.

Come arriva la Gelbison

Come già detto, per i vallesi il momento non è dei migliori, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Le copiose disattenzioni delle ultime uscite hanno fatto subire a Milan ben sette reti in soli due match: decisamente troppe per una squadra che fa della compattezza un mantra.

Mister Erra dovrebbe confermare gli undici che sono scesi in campo contro la Palmese, con il rientro di Kosovan. Gli ultimi risultati, infatti, non sono maturati solo per un calo individuale, bensì soprattutto per un certo scollamento tra in raparti in alcune situazioni di gioco.

Qui Gravina

Decisamente diversa la situazione del Gravina in termini di motivazioni, quattro sono i punti di distacco dalla zona playoff, sei quelli in palio in quest’ultimo scorcio di campionato. Tradotto in altri termini, con una vittoria i gialloblu festeggiamo la salvezza, mentre il pareggio potrebbe non bastare e le ansie dovrebbero essere prolungate fino all’ultima giornata. Da Silva e compagni, dunque, dovranno fare di tutto per sbancare il “Vaudano”.

Parlando di uomini pericolosi, i due da tenere d’occhio sono proprio il già citato Da Silva (autore di una doppietta all’andata) e il suo compagno di reparto Santoro: insieme hanno totalizzato la bellezza di 26 goal, tenendo a galla il Gravina.