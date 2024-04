Crollo Gelbison, la Palmese cala poker: finisce 4 a 2

La Palmese si impone per 4 a 2 sulla Gelbison tra le mura amiche del comunale di Palma Campania, guadagnando tre punti fondamentali per chiudere la corsa salvezza. È la seconda sconfitta consecutiva per la Gelbison, dopo il 3 a 0 incassato settimana ad opera del Nardò.

Il primo tempo

Lunga fase di studio tra le due formazioni. Romoe gli equilibri al minuto 37′ Silvestro che porta in vantaggio i suoi. Il folletto rossonero era andato in goal anche all’andata. Reazione immediata dei rossoblù che pareggiano i conti con Croce un minuto dopo. Al tramonto del primo tempo ancora ospiti in vantaggio com Volte.

La ripresa

Palmese che si fa preverire ad inizio ripresa. Al 64′ arriva la rete che chiude di fatto i conti con Potenza. Al 72′ il neoentrato Kone cala il poker. Al 90′ la Gelbison accorcia le distanze con Sicurella. Ma ormai non c’è più il tempo per rimontare. Finisce così: Palmese-Gelbison 4 a 2.