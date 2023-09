Stagione estiva ancora nel vivo e alte temperature. Rinviata l’apertura delle scuola a Pisciotta

Niente scuola a Pisciotta questa settimana. La campanella per gli studenti del paese non suonerà il 13 settembre. Motivo? Come lo scorso anno il caldo e soprattutto la stagione estiva ancora nel vivo. “II Comune di Pisciotta e più in generale l’intero tratto costiero comunale con le frazioni Marina e Caprioli costituisce un meta turistica di notevole pregio ambientale con i conseguenti risvolti economici e sociali. Anche nel corrente mese di settembre il territorio comunale è interessato da un persistente flusso turistico con evidenti ripercussioni sul traffico, sulla sicurezza e sulla gestione della viabilità, nonché sulla fruizione delle aree di parcheggio adiacenti il plesso scolastico di Pisciotta Capoluogo”, fanno sapere da palazzo di città.

Scuole a Pisciotta: i disagi

Ma ci sono anche altre criticità come il servizio di trasporto scolastico che “non risulta ancora efficace in quanto la richiesta del funzionario responsabile non è stata riscontrata positivamente dalle ditte invitate e conseguentemente la procedura di gara avviata è risultata deserta, occorrendo pertanto effettuare un affidamento provvisorio del servizio suddetto che necessita di tempi adeguati”.

Infine c’è da tenere conto delle “attuali condizioni meteorologiche con temperature oscillanti sui 30° non consenta una fruizione agevole delle attività didattiche in aule prive di idoneo impianto di condizionamento.

L’ordinanza

Di qui l’ordinanza del sindaco Ettore Liguori che dispone la chiusura degli istituti scolastici di Pisciotta e Caprioli dal 13.09.2023 al 17.09.2023, e fissa l’inizio delle attività didattiche nel giorno 18 settembre.