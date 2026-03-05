Video

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventesima puntata

Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Sante Massimo Lamonaca, Giudice Onorario del Tribunale dei minori di Salerno e ideatore del progetto “Legalità in corto”.

Il Dott. Lamonaca ogni anno coinvolge, con il suo progetto migliaia di studenti di tutta Italia a cui insegna, anche attraverso la realizzazione di cortometraggi, il valore della Legalità.Un progetto, il suo, tanto apprezzato dal mondo della Scuola.

Tanti, infatti, nel corso del tempo i cortometraggi presentati durante l’evento annuale di “Legalità in Corto” durante il quale sono stati premiati gli studenti/attori.“Legalità in Corto” organizza, inoltre, puntualmente incontri con professionisti e persone che portano la testimonianza viva di legalità attraverso storie di riscatto.

Per il suo impegno sociale il dott. Sante Massimo Lamonaca è un vero e proprio “Maestro del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it

