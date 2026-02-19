“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: diciottesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Anna Scola e Antonella Luongo dell’Associazione “Tersicore” di Aquara.

“Tersicore” è un’associazione che con la presidenza sapiente di Anna Scola ha dimostrato, nel corso del tempo, di essere attiva per l’organizzazione di tanti eventi e nell’interesse esclusivo della comunità.

“Tersicore” ha anche attivato una scuola di danza, la presidente Scola, infatti, è una ballerina professionista e la sua arte è stata messa a disposizione gratuita degli allievi e delle allieve che, per frequentarla, pagano solo un piccolissimo contributo per coprire le spese.

Anche Antonella Luongo, insegnante di danza e accanto alla Presidente e all’Associazione, dedica il suo tempo alle attività promosse, a passi di danza e con tanta voglia di fare.

Per la loro capacità di donare e condividere il loro tempo e il loro talento, Anna e Antonella, dell’associazione “Tersicore” sono vere e proprie “Maestre del Fare”.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT