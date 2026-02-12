“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: diciassettesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Giovanna Dorato, Mariarosaria Gigliello e Antonella Luongo componenti della Pro Loco di Aquara.

La Pro Loco di Aquara è stata già ospite di “Maestri del Fare”, ma Giovanna, Mariarosaria ed Antonella ne hanno rappresentato parte della componente femminile e hanno colto l’occasione per raccontare del “Carnevale Tradizionale Aquarese”, Patrimonio Immateriale della Regione Campania, conosciuto ovunque basti pensare che tra pochi giorni sarà ospite a Venezia e che ritornerà il 22 febbraio con tante novità: i 12 mesi dell’anno rappresentati da dodici asinelli veri, le maschere della cultura antica, un banchetto aperto a tutti, insomma una festa tutta da scoprire a da vivere.

Ma la Pro Loco di Aquara ha tante cose in attivo, molte le hanno raccontate le nuove ospiti di “Maestri del Fare”, vere maestre dell’Associazionismo e dell’impegno per il bene della collettività.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT