“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: decima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Davide Laurino.

Davide è un giovane docente di Religione, appassionato di storia, storie e tradizioni, fedele e cattolico praticante, profondo conoscitore di riti, culti e tradizioni, con la sua fede e la sua passione contribuisce a far conoscere e tramandare canti popolari, religiosi e non, storie legate a leggende, credenze antiche, racconti tramandati di generazione in generazione.

Davide Laurino, di Altavilla Silentina, passa tanto tempo con gli anziani affinché il patrimonio di storie e racconti che custodiscono non si perda, ma si tramandi come cultura popolare e per questo, e per tutto quello che ha raccontato, è un vero e proprio “Maestro del Fare”.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT.