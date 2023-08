Incendio all’esterno di un B&B di Torraca: evacuati gli ospiti

Sfiorata una tragedia questa mattina in un bed&breakfast a Torraca, comune collinare del Golfo di Policastro. Per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente un incendio si è sviluppato nel gabbiotto posto all’ingresso della struttura e che al suo interno conteneva tre bombole GPL. Velocemente le fiamme hanno iniziato ad avvolgere dall’esterno il bed&breakfast, generando tanta paura tra i proprietari dello struttura che al suo interno ospitava 10 vacanzieri, che avevano scelto il tranquillo borgo di Torraca per trascorrere le loro vacanze estive. Motivo per il quale subito si è attivata la macchina dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sapri diretti dal Luogotenente Pietro Marino e coordinati dal Capitano Francesco Fedocci. I militari, capita la gravità della situazione – le fiamme avevano ormai avvolto le tre bombole di gpl – hanno subito evacuato la struttura e messo in salvo gli occupanti.

E non solo. I Carabinieri hanno disposto anche la chiusura della strada statale 18, in entrata e in uscita dal borgo di Torraca, per evitare che chiunque persona potesse rimanere coinvolto in un eventuale scoppio delle bombole.

Sul luogo dell’incendio necessario è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno subito proceduto con le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il tempo rimasto a loro disposizione per evitare una tragedia era davvero poco. Fortunatamente le operazioni sono andate a buon fine.

Le fiamme sono state domare e le tre bombole di GPL sono state messe in sicurezza. Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area che sono terminate dopo circa tre ore.

Nessuna conseguenza grave ha riguardato gli occupanti della struttura che sono usciti illesi dalla vicenda. Un’operazione esemplare che ha visto una perfetta collaborazione tra le forze dell’ordine che hanno evitato che la situazione degenerasse e si trasformasse in una vera e propria tragedia.